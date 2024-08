Russland: Vormarsch in Kursk gestoppt

Moskau. Die Ukraine hat nach eigenen Angaben kein Interesse an einer Besetzung von Gebieten in der russischen Oblast Kursk. Der Angriff solle die russische Militärlogistik beeinträchtigen und es Russland erschweren, weitere Einheiten in die Ostukraine zu bringen, erklärte das Außenministerium in Kiew am Dienstag. Russische Kriegsblogger berichteten von heftigen Kämpfen an der gesamten Kursker Front. Sie erklärten jedoch, dass Russland Soldaten und schwere Waffen heranschaffe und viele der ukrainischen Angriffe zurückgeschlagen habe. Ein hochrangiger russischer Kommandeur gab an, dass der Vormarsch der Ukraine gestoppt sei. (Reuters/jW)