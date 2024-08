Iran: Forderung aus Europa zurückgewiesen

Teheran. Der Iran weist die europäische Aufforderung zum Verzicht auf einen Vergeltungsschlag gegen Israel zurück. Diese sei »politisch einseitig und unlogisch«, da sie Israel zu noch mehr Kriminalität in der Region ermutigen würde, sagte Irans Außenamtssprecher Nasser Kanaani am Dienstag. Außerdem werde der Iran darüber unabhängig entscheiden. Bundeskanzler Olaf Scholz, der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer hatten in einer gemeinsamen Erklärung und in Telefonaten den iranischen Präsidenten Massud Peseschkian aufgefordert, auf einen Vergeltungsschlag zu verzichten und so eine weitere militärische Eskalation im Nahen Osten zu verhindern. Peseschkian erklärte jedoch, um eine Eskalation ernsthaft zu verhindern, solle der Westen die israelische Regierung verurteilen und die Kriegsverbrechen nicht weiter ignorieren. (AFP/jW)