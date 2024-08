Datenschutz: Beschwerde gegen Onlinedienst X

Wien. Die Datenschutzorganisation NOYB hat in neun EU-Mitgliedstaaten Beschwerde gegen den Onlinedienst X nach der Datenschutzgrundverordnung eingelegt. Wie NOYB am Montag mitteilte, nutze X ohne Einwilligung der Nutzer personenbezogene Daten zum Trainieren seines Programms für »künstliche Intelligenz« (KI). X habe Nutzer nicht einmal im Voraus informiert, hieß es weiter. Im Mai soll der Dienst begonnen haben, Daten von 60 Millionen Nutzern in seinen KI-Chatbot »Grok« einzuspeisen. (AFP/jW)