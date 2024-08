UK: 700 Asylsuchende überqueren Kanal

London. Am Sonntag haben elf Boote mit insgesamt 703 Menschen an Bord die Küste Großbritanniens erreicht, wie aus am Montag veröffentlichten Zahlen des britischen Innenministeriums hervorgeht. In diesem Jahr sind bereits mindestens 25 Menschen beim Versuch, den Ärmelkanal zu überqueren, ums Leben gekommen. (AFP/jW)