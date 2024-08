Tansania: Festnahme von Oppositionsführer

Daressalam. Die Polizei in Tansania hat den führenden Oppositionspolitiker Tundu Lissu festgenommen. Dies teilte seine Partei Chadema am Montag mit. Lissu sei gemeinsam mit zwei weiteren ranghohen Parteivertretern in der Stadt Mbeya vor einer geplanten Demonstration zum Internationalen Tag der Jugend abgeführt worden. (AFP/jW)