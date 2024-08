Berliner Linke fordert Hitzeschutzplan

Berlin. Die Linkspartei in Berlin fordert vom CDU-geführten Senat einen Hitzeschutzplan, um die Menschen in der Stadt besser vor den Folgen von Hitzewellen und hohen Temperaturen wie in dieser Woche zu bewahren. »Vor allem ältere Menschen, Kranke und Leute, die im Freien arbeiten müssen oder wohnungslos sind, leiden unter diesen hohen Temperaturen«, erklärte der Landesvorsitzende Maximilian Schirmer am Montag. »Es macht einen Unterschied, ob man im klimatisierten Büro sitzt oder draußen in der prallen Sonne auf der Baustelle schuften muss. Die Hitze trifft nicht alle gleich, und wir müssen jetzt handeln.« Der Senat hatte eine Arbeitsgruppe eingerichtet und will 2025 seinen Plan beschließen. (dpa/jW)