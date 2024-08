Gazakrieg: Abbas besucht Moskau

Moskau. Der russische Präsident Wladimir Putin beabsichtigt, sich an diesem Dienstag mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas zu beraten. Dieser sei zu Besuch in Russland, meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS am Montag. Abbas und die Fatah haben im Westjordanland das Sagen, die Hamas regiert im Gazastreifen. Am Montag wurden außerdem neue Opferzahlen im Gazakrieg bekannt: Innerhalb von 48 Stunden wurden bis Montag 107 Palästinenser getötet. Damit steigt die Zahl der seit dem Beginn des Gazakrieges getöteten Palästinenser auf 39.897, wie das örtliche Gesundheitsministerium mitteilte. (Reuters/jW)