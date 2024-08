Basketball: Deutsche 3x3-Frauen im Olympiafinale

Sina Schuldt/dpa

Paris. Die deutschen 3x3-Basketballerinnen stehen bei ihrer Olympiapremiere sensationell im Finale und haben eine Medaille sicher. Das Team um Nationalspielerin Svenja Brunckhorst gewann in Paris den Halbfinalkrimi gegen Mitfavorit Kanada mit 16:15 und darf am Abend (22.00 Uhr) in dem stimmungsvollen Stadion am Place de la Concorde gegen Spielerinnen aus dem spanischen Staat um Gold spielen. Spanien hatte zuvor die USA mit 18:16 nach Verlängerung besiegt.

Vor den Augen von Deutschlands Basketball-Ikone Dirk Nowitzki gelang den Debütantinnen Brunckhorst, Sonja Greinacher, Elisa Mevius und Marie Reichert mit einer starken Leistung der siebte Sieg im achten Spiel. Das vierköpfige Team schreibt damit auch Geschichte für den Deutschen Basketball Bund (DBB), der zuvor noch nie eine Medaille bei Olympischen Spielen geholt hatte.

Gegen Kanada leistete sich das Quartett einen Fehlstart und geriet früh deutlich in Rückstand. Doch mit großer Moral und angeführt von der starken Greinacher gelang ein 5:0-Lauf, der Deutschland in Führung brachte. In der Schlussphase verwandelte Greinacher den Wurf zum Sieg. (dpa7jW)