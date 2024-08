Indien: Tödliches Gefecht in Kaschmir

Neu-Delhi. Bei einem Gefecht im indisch kontrollierten Teil Kaschmirs sind am Sonnabend abend zwei Soldaten der indischen Armee und ein Zivilist getötet sowie zwei weitere verwundet worden. Das teilte die Polizei laut der Agentur Xinhua am Sonntag mit. Demnach hätten Einsatzkräfte das Feuer auf Bewaffnete eröffnet, die sich im Schutz der Dunkelheit in einem Wald südlich der Provinzmetropole Srinagar bewegten. Die Zivilisten seien zufällig zwischen die Fronten geraten. (Xinhua/jW)