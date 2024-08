Drei Kandidaten in Tunesien zugelassen

Tunis. Für die Präsidentschaftswahl in Tunesien am 6. Oktober sind nach Angaben der Wahlbehörde insgesamt drei Kandidaten zugelassen worden. Neben dem 66jährigen Amtsinhaber Kaïs Saïed wurden auch die Bewerbungen der ehemaligen Abgeordneten Zouhair Maghzaoui und Ayachi Zammel angenommen, wie AFP am Sonntag meldete. 14 weitere Bewerber konnten demnach nicht ausreichend Unterstützer vorweisen. Sie können gegen die Entscheidung Einspruch einlegen. (AFP/jW)