Haft für Putschversuch in Sierra Leone

Freetown. Ein Militärgericht in Sierra Leone hat 24 Offiziere wegen ihrer Beteiligung an einem Putschversuch im vergangenen Herbst verurteilt. Wie Medien des Landes am Sonnabend berichteten, erhielten die Männer Haftstrafen zwischen 50 und 120 Jahren. Im November 2023 hatten Bewaffnete die wichtigste Militärkaserne des Landes in der Hauptstadt Freetown sowie ein Hochsicherheitsgefängnis angegriffen und rund 2.000 Insassen befreit. Insgesamt wurden 21 Menschen getötet. Die Regierung von Präsident Julius Maada Bio sprach von einem Putschversuch und ließ rund 80 Menschen festnehmen. (dpa/jW)