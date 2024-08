Gewaltsame Konfrontation in Nordirland

Belfast. In Nordirland sind zehn Polizisten bei Auseinandersetzungen mit irisch-republikanischen Demonstranten verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sollen die geschätzten 50 jungen Aktivisten die Beamten am späten Sonnabend abend in der Stadt Londonderry mit »Feuerwerkskörpern, Molotowcocktails und anderen Projektilen« angegriffen haben. Zuvor hatte es in der Stadt einen Marsch probritischer Protestanten gegeben. Nach Einschätzung der Polizei werden die Spannungen in Nordirland durch die jüngsten muslimfeindlichen Ausschreitungen von Faschisten befeuert, die durch nach einem tödlichen Messerangriff auf Kinder in der Stadt Southport verbreitete Falschnachrichten ausgelöst worden waren. Im Unterschied zu Nordirland hat sich die Lage in den übrigen britischen Landesteilen inzwischen wieder weitgehend beruhigt. (AFP/jW)