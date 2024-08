Bangladesch: Höhere Textilpreise wegen Krise

Berlin. Die politischen Unruhen in Bangladesch könnten sich für die Modebranche in Deutschland spürbar auswirken und sogar steigende Preise zur Folge haben. »Als wichtiger Produktionsstandort für die globale Modeindustrie können kurzfristige Fabrikschließungen und Produktionsunterbrechungen zu Engpässen führen«, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes HDE, Stefan Genth, am Freitag dpa. Für die Verbraucher könnte dies zu höheren Preisen und einer geringeren Verfügbarkeit von Modeartikeln führen. (dpa/jW)