Bangladesch: Hasina will zurückkehren

Dhaka. Die frühere Ministerpräsidentin von Bangladesch, Sheikh Hasina, will ihrem Sohn zufolge in ihr Land bei Neuwahlen zurückkehren. Dies sagte Sajeeb Wazed Joy, der in den USA lebt, am Freitag der Tageszeitung Times of India. Die langjährige Regierungschefin war am Montag zurückgetreten und nach Indien geflohen, nachdem die Menschen wochenlang in Protesten ihren Rücktritt gefordert hatten und das Militär ihr die Unterstützung entzog. Am Donnerstag wurde eine geschäftsführende Regierung vereidigt. Hasinas Sohn betonte außerdem, er werde selbst in die Politik gehen, wenn dies erforderlich sei. (Reuters/jW)