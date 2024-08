Sudan: Vielleicht doch Friedensgespräche

Khartum. Die sudanesische Regierung hat am Freitag erklärt, sie werde eine Delegation nach Dschidda entsenden, um mit den Vereinigten Staaten über eine Einladung zu Waffenstillstandsgesprächen in Genf am 14. August zu beraten. Ziel der Gespräche ist die Beendigung des 15 Monate andauernden Krieges zwischen der sudanesischen Armee und den paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF). Nach einem Anschlag auf Militärchef und De-facto-Präsident Abd Al-Fattah Al-Burhan in der vergangenen Woche hatte dieser den Friedensgesprächen eine Absage erteilt. Diese wären der erste größere Versuch seit Monaten, zwischen den beiden Kriegsparteien zu vermitteln. (Reuters/jW)