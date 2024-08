Erste Hinrichtung in Utah seit 2010

Washington. Im US-Bundesstaat Utah ist am Donnerstag zum ersten Mal seit 14 Jahren eine Hinrichtung vollzogen worden. Ein 48jähriger, der 1998 wegen Mordes zum Tode verurteilt worden war, wurde per Giftspritze getötet, wie die zuständige Gefängnisbehörde im Anschluss mitteilte. Am Tag zuvor war im US-Bundesstaat Texas ein 54 Jahre alter Häftling hingerichtet worden, der 1997 wegen der Tötung einer Joggerin verurteilt worden war. Dort war es bereits die dritte Hinrichtung in diesem Jahr. Die Europäische Union kritisierte beide Hinrichtungen. Seit Jahresbeginn wurden in den USA nach Angaben der Organisation »Death Penalty Information Center« insgesamt zwölf Todesurteile vollstreckt. (dpa/jW)