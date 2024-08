Versuchte Angriffe auf Handelsschiff vor Jemen

Sanaa. Vor der Küste des Jemen hat es mehrere versuchte Angriffe auf ein Handelsschiff gegeben. Wie die britische Behörde für maritime Sicherheit UKMTO am Freitag mitteilte, explodierte am Donnerstag in der Nähe des Schiffes vor der Hafenstadt Mokka zunächst eine raketengetriebene Granate, später eine Rakete. Zudem habe das Schiff einen versuchten Angriff durch eine Drohne gemeldet. Das Sicherheitsunternehmen Ambrey berichtete von »drei Angriffen mit Handschrift der jemenitischen Ansarollah« auf ein Schiff vor der jemenitischen Küste. (AFP/jW)