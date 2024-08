Gazakrieg: UNO »schockiert« über Smotrich

Genf. Die Äußerungen des ultrarechten israelischen Finanzministers Bezalel Smotrich zu Hunger als seiner Ansicht nach zulässiger Waffe gegen Palästinenser sorgen weiter international für Empörung. Der UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk sei »schockiert und entsetzt« und verurteile die Äußerungen des Ministers »auf das schärfste«, erklärte dessen Sprecher am Freitag in Genf. Derlei Äußerungen schürten »den Hass gegen unschuldige Zivilisten«. Hunger als Waffe einzusetzen sei ein Kriegsverbrechen. Smotrich hatte zu Beginn der Woche gesagt, Israel habe keine andere Wahl, als Hilfsgüter in den Gazastreifen zu lassen. Niemand erlaube Israel, zwei Millionen Menschen hungern zu lassen – »auch wenn dies gerechtfertigt und moralisch in Ordnung sein könnte, um die Geiseln zu befreien«, so der Faschist. (AFP/jW)