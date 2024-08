Paris. Die beiden deutschen Kajakvierer haben gleich am ersten Entscheidungstag der Rennkanuten bei den Olympischen Spielen in Paris zwei Medaillen geholt. Das Weltmeisterboot der Männer setzte sich in einem dramatischen Finale über 500 Meter mit knappem Vorsprung durch und gewann Gold. Max Rendschmidt, Max Lemke, Jacob Schopf und Tom Liebscher-Lucz siegten mit vier Hundertstelsekunden vor Australien. Zuvor hatte der Kajakvierer der Frauen im Stade nautique de Vaires-sur-Marne die Silbermedaille über 500 Meter gewonnen. Paulina Paszek, Jule Hake, Pauline Jagsch und Sarah Brüssler mussten sich nur dem Boot aus Neuseeland knapp geschlagen geben. (dpa/jW)