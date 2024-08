Die Auswirkungen des Nahostkonflikts reichen bis nach MV: Wie die Leitung der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern mitteilte, fällt das für Sonntag geplante Sonderkonzert des israelischen Galilee Chamber Orchestra in der Konzertkirche von Neubrandenburg aus. Wegen der aktuellen Lage in Israel habe das Orchester seine Gastspiele in Europa abgesagt, auch Termine in Berlin und Amsterdam. Das Orchester, in dem junge Musiker aus Israel sowohl arabischer als auch jüdischer Herkunft zusammen musizieren, war 2012 in Nazareth gegründet worden, der Partnerstadt von Neubrandenburg. Mit dem Konzert sollte nach Angaben der Initiatoren ein Zeichen gesetzt und die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Gazakriegs genährt werden. (dpa/jW)