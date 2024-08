Mehr als 70 Tage Streik beim Bundesanzeiger

Köln. Die organisierten Kollegen des Bundesanzeiger Verlages Köln haben sich in einem Brief an Belegschaften anderer Medienhäuser gewandt, um über ihren Arbeitskampf zu informieren und Solidarität zu erbitten. Seit Frühjahr befinden sie sich mit Geschäftsführung und Leitung des Kölner Du-Mont-Konzerns im Kampf um einen Tarifvertrag. Mehr als 70 Tage haben sie bisher gestreikt. Laut dem Verdi-Schreiben vom 2. August gibt es seitens der Unternehmensleitung keinerlei Gesprächsbereitschaft. Gelinge es dieser, die Gewerkschaften aus den Betrieben zu drängen, »haben wir nur noch unsere Betriebsräte«. Doch deren Mittel sind gesetzlich eng begrenzt. Der Kampf beim Bundesanzeiger hat damit weitergehende Bedeutung. Die Kollegen rufen auf Protestnoten an ­geschaeftsfuehrung@bundesanzeiger.de und Solidaritätsadressen an Verdi zu schicken. (jW)