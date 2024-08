Große Manöver in Südostasien

Beijing. Vor dem Hintergrund anhaltender Grenzstreitigkeiten haben sowohl China als auch die Philippinen Militärmanöver im Südchinesischen Meer abgehalten. Die chinesischen Streitkräfte erklärten am Mittwoch, sie hätten eine »Kampfpatrouille im See- und Luftraum nahe der Insel ­Huangyan« organisiert. Huangyan ist der chinesische Name für das Scarborough-Riff, das China und auch die Philippinen jeweils für sich beanspruchen. Die Philippinen begannen ihrerseits am Mittwoch eine Militärübung zusammen mit Truppenverbänden aus den USA, Kanada und Australien. Es handle sich um das erste gemeinsame Manöver der vier Staaten, an dem sowohl Marine als auch Luftwaffe beteiligt seien, schreibt AFP. Bereits in der vergangenen Woche hatten die Philippinen gemeinsame Marineübungen im Südchinesischen Meer abgehalten – erst mit den USA, später mit Japan. (AFP/jW)