Sellner im Saarland: Polizei ermittelt

Saarbrücken. Die Polizei im Saarland ermittelt wegen eines möglichen verbotenen Hitlergrußes gegen Martin Sellner. Der prominente Vertreter der faschistischen »Identitären Bewegung Österreich« stehe im Verdacht des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen, teilte die Polizei am Freitag in Saarbrücken mit. Sellner war am Donnerstag abend in der saarländischen Landeshauptstadt, um sein Buch »Remigration. Ein Vorschlag« vorzustellen. Gegen die private Veranstaltung meldete die Gruppe »Omas gegen rechts« eine Demonstration an. Laut Polizei ging Sellner zu der Kundgebung und bewarb dort »provokant« sein Buch. Er sei dabei von mehreren Personen gefilmt und fotografiert worden. Im Anschluss seien mehrere dieser Aufnahmen der Polizei mit dem Hinweis zur Verfügung gestellt worden, dass auf diesen zu sehen sei, wie Sellner einen Hitlergruß zeigte. (AFP/jW)