Wales: Erstmals regiert eine Frau

Cardiff. In Wales führt zum ersten Mal eine Frau die Regionalregierung. Das Parlament in Cardiff wählte am Dienstag die bisherige Gesundheitsministerin Eluned Morgan zur Nachfolgerin von Vaughan Gething. Die Wahl der 57jährigen war erwartet worden, nachdem die regierende Labour-Partei sie Ende Juli zu ihrer neuen Chefin gekürt hatte. Das höchste Staatsamt in Wales wurde zum dritten Mal in diesem Jahr neu besetzt. (dpa/jW)