UNO kündigt UNRWA-Mitarbeitern

New York. Nach israelischen Terrorvorwürfen hat die UNO die Zusammenarbeit mit neun Mitarbeitern des UN-Palästinenserhilfswerks (UNRWA) aufgekündigt. In einer seit Monaten laufenden Untersuchung sei man zu dem Schluss gekommen, dass »Hinweise darauf hindeuten, dass UNRWA-Mitarbeiter möglicherweise an den bewaffneten Angriffen vom 7. Oktober 2023 beteiligt waren«, teilte die Weltorganisation mit. Auf Nachfrage räumte ein UN-Sprecher ein, dass die Vorwürfe Israels zwar nicht mit letzter Sicherheit bestätigt werden konnten. Die UNO gehe aber davon aus, dass die Entlassenen »höchstwahrscheinlich« an dem Angriff beteiligt waren. Details wurden nicht genannt. Die Organisation hat 12.000 Mitarbeiter in Gaza. (dpa/jW)