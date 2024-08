Tschechischer Söldner zu Haftstrafe verurteilt

Prag. In Prag ist am Dienstag ein Tscheche zu sieben Jahren Haft verurteilt worden, weil er als freiwilliges Mitglied der ukrainischen Armee in dem Land Zivilisten und getötete Soldaten bestohlen haben soll. Der 27jährige wurde der »Plünderung in einem Gebiet militärischer Einsätze« für schuldig befunden, wie ein Sprecher des Gerichts in Prag mitteilte. Der Mann war in den Städten Irpin und Butscha stationiert, die infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine verwüstet wurden. (AFP/jW)