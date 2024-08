Ukraine weist Malis Anschuldigungen zurück

Kiew. Die Ukraine hat die von Mali erhobenen Terrorvorwürfe zurückgewiesen, wie die Infoseite Afrik.com am Dienstag mitteilte. Am Sonntag hatte Bamako einen sofortigen Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Kiew bekanntgegeben. Zuvor hatte der Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes GUR im ukrainischen Fernsehen behauptet, malischen Tuareg-Rebellen Informationen zur Verfügung gestellt zu haben, die diesen einen erfolgreichen Hinterhalt gegen Mitglieder des russischen »Afrikakorps« ermöglicht hätten, das mit Malis Armee verbündet ist. Auch die Regionalorganisation ECOWAS verurteilte am Montag die Ukraine wegen ihrer Äußerungen zu Mali. (jW)