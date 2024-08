ADAC hat mehr als 22 Millionen Mitglieder

München. Der ADAC hat seine Mitgliederzahl gesteigert: Am Wochenende knackte er die Marke von 22 Millionen Mitgliedern, wie der Automobilklub in München am Dienstag mitteilte. Allein in den vergangenen fünf Jahren stieg die Zahl demnach um eine Million Menschen. Die meisten Mitglieder sind über eine »Plus-Mitgliedschaft« (15,7 Millionen Mitglieder) beim ADAC, rund fünf Millionen haben den Basistarif und 780.000 Menschen eine Premiummitgliedschaft. (AFP/jW)