Chemiebranche macht weniger Geschäft

München. Die Stimmung in der Chemieindustrie in Deutschland wird trüber und trüber. Wie das Münchener Ifo-Institut am Dienstag mitteilte, sank das Geschäftsklima in der Branche im Juli weiter – auf minus 10,5 Punkte nach minus 4,5 Punkten im Juni. »Die Chemie befindet sich im Sog der allgemeinen konjunkturellen Abkühlung«, erklärte Ifo-Expertin Anna Wolf. Hoffnungen auf eine Wiederbelebung der Nachfrage hätten sich »nicht erfüllt«. Immer mehr Chemieunternehmen in Deutschland seien »im internationalen Wettbewerb preislich unterlegen«, so Wolf. (AFP/jW)