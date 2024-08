Putin drängt Iran zu Mäßigung

Teheran. Russlands Präsident Wladimir Putin drängt Irans Führung zur Mäßigung bei Vergeltungsaktionen gegen Israel. Das meldete Reuters am Dienstag. Wie die Agentur von anaonymen Quellen aus der Islamischen Republik erfuhr, habe der Sekretär des russischen Sicherheitsrates, Sergej Schoigu, am Montag dem neuen Präsidenten Massud Peseschkian eine entsprechende Botschaft bei einem Treffen in Teheran unterbreitet. Demnach rät Putin dem Iran von Angriffen auf israelische Zivilisten ab. Iran macht Israel für die Tötung von Hamas-Chef Ismail Hanija in Teheran verantwortlich, will nach eigener Aussage aber eine Eskalation vermeiden. (Reuters/jW)