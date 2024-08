USA: Verbot chinesischer Software in E-Autos

Washington. Die US-Regierung plant ein Verbot von chinesischer Software in autonom fahrenden Fahrzeugen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters mit Verweis auf Insider berichtete, werde das Handelsministerium voraussichtlich in den kommenden Wochen vorschlagen, chinesische Softwareprodukte für autonome und vernetzte Autos zu verbieten. Das Verbot chinesischer Software in Fahrzeugen der Automatisierungsstufe drei und höher würde demnach auch ein Verbot von Testläufen autonomer Fahrzeuge von chinesischen Unternehmen in den USA zur Folge haben. Als Grund dafür wurden Sicherheitsrisiken genannt. (Reuters/jW)