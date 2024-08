Inflation in der Türkei erneut gesunken

Ankara. In der Türkei ist die Inflationsrate im Juli auf hohem Niveau zurückgegangen. Wie aus amtlichen Zahlen von Montag hervorgeht, lag die Teuerungsrate im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 61,78 Prozent. Es ist der zweite Rückgang in Folge, im Juni lag die Inflation noch bei 71,6 Prozent. Die größten Preissteigerungen verzeichneten die Bereiche Bildung, Wohnen und Gesundheit sowie das Hotel- und Gaststättengewerbe. Finanzminister Mehmet Şimşek erklärte, die Maßnahmen gegen den Preisanstieg zeigten Wirkung. Die Notenbank hielt die Leitzinsen im Juli den vierten Monat in Folge bei 50 Prozent. (AFP/jW)