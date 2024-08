China: Tote und Vermisste bei Unwettern

Beijing. Bei den Unglücken in China infolge schwerer Regenfälle und Überschwemmungen in diesem Sommer ist die Zahl der Todesopfer und Vermissten auf mehr als 200 gestiegen. Am Wochenende kamen in der Provinz Sichuan mindestens neun Menschen ums Leben, nachdem die Stadt Kangding von einer Sturzflut und einem Erdrutsch getroffen worden war. Wegen anhaltender schwerer Regenfälle und Überflutungen hat es in China in diesem Sommer bereits eine ganze Reihe von Unglücken gegeben. Unter anderem riss eine Sturzflut in der Provinz Shaanxi im Juli ein Teilstück einer Brücke weg. Mindestens 38 Menschen verloren ihr Leben. (dpa/jW)