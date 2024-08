Mexiko: Journalist erschossen

Mexiko-Stadt. Ein unter Polizeischutz stehender mexikanischer Journalist ist am Sonntag in seinem Auto erschossen worden. Alejandro Martínez Noguez, der ein beliebtes Nachrichtenportal im Onlinedienst Facebook betrieb, wurde getötet, als er mit seinen Leibwächtern in Guanajuato in Zentralmexiko unterwegs war. Dies teilte die Sicherheitsbehörde der Stadt Celaya mit. Martínez Noguez hatte 2022 ein auf ihn verübtes Attentat überlebt und wurde daraufhin von der Regierung unter polizeilichen Schutz gestellt. Nach Angaben von »Reporter ohne Grenzen« sind in Mexiko seit 1994 mehr als 150 Medienvertreter getötet worden. (AFP/jW)