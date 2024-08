Bahnverkehr in Berlin weiter eingeschränkt

Berlin. Bei der Deutschen Bahn in Berlin wird es noch den kompletten Dienstag Einschränkungen im Fernverkehr geben. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, würden Reparaturarbeiten nach einem mutmaßlich durch einen Anschlag verursachten Kabelbrand noch bis Dienstag nacht andauern. Ab Mittwoch morgen solle der reguläre Bahnbetrieb im Personen- und Güterverkehr wieder vollständig aufgenommen werden. In der Nacht zu Freitag war es in einem Kabelschacht zu einem Brand gekommen, der nach Bahnangaben »zahlreiche Weichen und Signale betroffen« habe. (dpa/jW)