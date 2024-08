»Querdenken«-Initiator ab Oktober vor Gericht

Stuttgart. Der Prozess gegen den »Querdenken«-Initiator Michael Ballweg wegen versuchten Betrugs in 9.450 Fällen beginnt am 2. Oktober vor dem Landgericht Stuttgart. Das teilte ein Gerichtssprecher am Montag mit. Ballweg soll von Tausenden Menschen mehr als eine Million Euro Zuwendungen eingeworben haben, die Spender aber über die Verwendung der Gelder getäuscht haben. Ballweg hatte die Vorwürfe stets bestritten. Ballweg muss sich zudem wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung vor Gericht verantworten. (dpa/jW)