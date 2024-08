Digitalminister rechnet mit mehr IT-Vorfällen

Mainz. Die Bundesregierung geht davon aus, dass sich größere IT-Sicherheitsvorfälle in Zukunft häufen werden. »Es wird zunehmen, weil der Grad der Digitalisierung steigt«, erklärte Digitalminister Volker Wissing (FDP) der dpa am Montag in Mainz. Ein weiterer Grund sei, dass »künstliche Intelligenz die Digitalisierung rapide beschleunigt«. Zuletzt hatte die US-Firma Crowdstrike weltweit schwerwiegende Störungen ausgelöst, unter anderem wurde der Flugverkehr vielerorts nahezu lahmgelegt. Betroffen waren auch Supermärkte, Banken, Krankenhäuser und Fernsehsender. Als Ursache nannte das Unternehmen ein fehlerhaftes Update des Produkts »Falcon Sensor« für Windows-Betriebssysteme.(dpa/jW)