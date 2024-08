US-Militär beendet Abzug aus Niger

Niamey. Das US-Militär hat den Abzug seiner Soldaten vom letzten verbliebenen Stützpunkt im westafrikanischen Niger abgeschlossen. Der Rückzug der US-Streitkräfte und ihrer Anlagen vom Luftwaffenstützpunkt in Agadez sei beendet, hieß es am Montag in einer gemeinsamen Erklärung des Pentagon und des Verteidigungsministeriums im Niger. Auf dem Stützpunkt im Norden des Landes waren rund 200 US-Soldaten stationiert. Dort befand sich eine der größten Drohnenbasen der Welt. Der Abzug aus Agadez hatte im Mai begonnen. Die Armee im Niger hatte im Juli vergangenen Jahres geputscht. Die darauf gebildete Militärregierung schlug an der Seite Malis und Burkina Fasos, mit denen es sich mittlerweile zu einer »Sahelallianz« zusammengeschlossen hat, einen antikolonialen Kurs ein und hat unter anderem auch die französische Armee ausgewiesen. (AFP/jW)