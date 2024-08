USA: Harris offiziell nominiert

Washington, D. C. Die US-Demokratin Kamala Harris hat sich die Präsidentschaftskandidatur ihrer Partei gesichert. Bei einer Onlineabstimmung erhielt Harris am Freitag die notwendige Mehrheit der Delegiertenstimmen. Harris tritt damit bei der Wahl im November gegen den republikanischen Expräsidenten Donald Trump an. (dpa/jW)