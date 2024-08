Buffett verkauft Hälfte seiner Apple-Aktien

Omaha. Die Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway von US-Milliardär Warren Buffett hat im vergangenen Jahr knapp die Hälfte ihrer Apple-Aktien verkauft. Wie etwa Business Insider am Sonnabend mit Verweis auf einen Bericht des US-Nachrichtensenders CNBC mitteilte, reduzierte Buffett seine Anteile an dem Technologiekonzern bereits im ersten Quartal um 13 Prozent. Im zweiten Quartal seien dann Aktien im Wert von mehr als 75 Milliarden US-Dollar (rund 68,7 Milliarden Euro) veräußert worden, darunter Anteile des US-Geldhauses Bank of America. Durch den Verkauf der Apple-Aktien habe der Investor Barreserven in Höhe von 277 Milliarden US-Dollar erzielt. Buffett habe als Grund für den Verkauf eine mögliche Erhöhung der Kapitalertragssteuer 2025 angedeutet. Doch komme auch die aktuelle Marktbewertung des Apple-Konzerns als Ursache in Frage, hieß es. (jW)