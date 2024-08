Polizei beendet Sellner-Lesung

Neulingen. Die Polizei hat in der Gemeinde Neulingen in Baden-Württemberg eine Lesung des neurechten Autors Martin Sellner gestoppt und ein Aufenthaltsverbot für ihn ausgesprochen. Dies habe der Verhinderung von Straftaten gedient, hieß es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Pforzheim. Auf seinem Telegram-Kanal schrieb Sellner, die Polizei habe seine Lesung »gesprengt« und ihm einen Platzverweis für den gesamten Ort erteilt. (dpa/jW)