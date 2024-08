Deutsch-philippinische Militärkooperation geplant

Manila. Deutschland und die Philippinen wollen militärisch enger zusammenarbeiten. Dies vereinbarte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) mit seinem philippinischen Amtskollegen Gilberto Teodoro am Sonntag bei einem Besuch in Manila im Rahmen seiner Indopazifikreise. Ziel sei es etwa, langfristige Beziehungen zwischen den Streitkräften beider Seiten aufzubauen, gemeinsame Übungen und den bilateralen Austausch im »Verteidigungsbereich« auszubauen und Möglichkeiten der Rüstungskooperation auszuloten, sagte Pistorius. Ein Abkommen dazu soll noch in diesem Jahr unterzeichnet werden. (Reuters/jW)