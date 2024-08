Ukraine versenkt russisches U-Boot vor Krim

Kiew. Die Ukraine muss nach den Worten von Präsident Wolodimir Selenskij Attacken gegen Russland fortsetzen. »Die Ukraine muss zuschlagen, wirklich weitreichende Schläge gegen den russischen Besatzer führen«, sagte Selenskij am Samstag abend. Das ukrainische Militär griff zuletzt mehrfach Ziele auf russischem Staatsgebiet an. Drohnenangriffe setzten mehrere Treibstofflager in Brand. Die Ukraine reklamierte zudem die Versenkung eines russischen U-Boots für sich. Durch einen kombinierten Angriff mit Raketen und Sprengbooten seien im Kriegshafen von Sewastopol auf der besetzten Halbinsel Krim ein russisches Flugabwehrsystem S-400 getroffen und ein dieselgetriebenes U-Boot versenkt worden, teilte der Generalstab in Kiew mit. Am Sonntag stellte Selenskij die ersten Kampfflugzeuge des Typs F-16 aus US-Produktion in den Diensten seiner Luftwaffe vor. (Reuters/dpa/jW)