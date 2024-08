Der Schauspieler Harrison Ford ist eigenen Angaben zufolge ohne größere Illusionen an seine erste Marvel-Rolle herangetreten. »Es erforderte Gleichgültigkeit«, sagte der 82jährige im Gespräch mit dem Branchenmagazin Variety auf die Frage, was ihm seine Verwandlung in den schnurrbärtigen General Thaddeus Ross im neuen »Captain America«-Film abverlangt habe. »Es erforderte, für Geld ein Idiot zu sein, was ich vorher auch schon getan habe.« Ford gibt in »Captain America: Brave New World« sein Debüt in einem Marvel-Superheldenfilm. (dpa/jW)