Großbritannien: Kind als Brandstifter verhaftet

Hartlepool. Nach den Ausschreitungen in Großbritannien hat die Polizei einen Elfjährigen wegen Brandstiftung festgenommen. Der Junge soll bei Krawallen in der nordostenglischen Stadt Hartlepool am Mittwoch ein Polizeiauto angezündet haben. Der Wagen brannte aus. Zu den Ausschreitungen war es gekommen, nachdem ein Jugendlicher am Montag in der Küstenstadt Southport drei Mädchen erstochen und acht weitere Kinder sowie zwei Erwachsene verletzt hatte. Rechte behaupten, die Behörden verheimlichten die Identität des Angreifers. Sie verbreiteten die Falschmeldung, der Täter sei ein muslimischer Asylsuchender. (dpa/jW)