Ungarn: EU besorgt über Visaregeln

Brüssel. Nach der Lockerung von Visabestimmungen für russische und belarussische Staatsbürger in Ungarn hat EU-Innenkommissarin Ylva Johansson Bedenken geäußert, wie Agenturen am Freitag meldeten. Sie teile die vor wenigen Tagen geäußerten Bedenken der Konservativen im EU-Parlament und habe einen Brief mit Fragen nach Budapest geschickt, erklärte Johansson demnach am Donnerstag auf X. »Russland ist eine Sicherheitsbedrohung«, schrieb sie weiter. »Wir brauchen mehr, nicht weniger Wachsamkeit.« Sollte das ungarische Vorgehen ein Risiko darstellen, »werden wir handeln«. (AFP/jW)