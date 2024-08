Israel: Kommandeur des »Dschihad« getötet

Tel Aviv. Israel hat am Freitag behauptet, einen Kommandanten des palästinensischen Islamischen Dschihad in Gaza getötet zu haben, wie Anadolu berichtete. Demnach erklärte die israelische Armee, sie habe Mohammed Al-Dschaabari, den stellvertretenden Leiter der Waffenproduktion des Dschihad, gezielt ausgeschaltet. Die Organisation äußerte sich vorerst nicht zu den israelischen Behauptungen. Am Donnerstag hatte Israels Militär angegeben, den Hamas-Kommandeur Mohammad Deif bei einem Luftangriff auf Khan Junis am 13. Juli getötet zu haben. Am Mittwoch kam Hamas-Chefunterhändler Ismail Hanija in Teheran durch einen Bombenanschlag ums Leben. (jW)