Israel bestreitet Mord an Journalisten

Tel Aviv. Bei dem in Gaza getöteten Korrespondenten des arabischen Fernsehsenders Al-Dschasira, Ismail Al-Ghul, handele es sich nach israelischen Militärangaben um einen Hamas-Kämpfer, der am Angriff auf Israel am 7. Oktober beteiligt gewesen sei, wie AFP am späten Donnerstag abend meldete. Al-Dschasira hatte am Mittwoch erklärt, dass Al-Ghul und Kameramann Rami Al-Rifi bei der Berichterstattung aus dem Flüchtlingslager Al-Schati durch einen Luftangriff getötet worden seien. Den Tod der beiden bezeichnete Al-Dschasira als »kaltblütige Ermordung«. Der Sender kündigte rechtliche Schritte an. (AFP/jW)