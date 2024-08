Bayern: Brandanschlag auf Antikriegscamp

München. In der Nacht zum Freitag ist in München ein Protestcamp gegen den Krieg in Gaza das Ziel eines Brandanschlags geworden. Ein 26jähriger soll mehrere Aufsteller und Plakate vor dem Camp mit Benzin übergossen und angezündet haben, wie die Generalstaatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Der Mann konnte kurz nach dem Anschlag vorübergehend festgenommen werden. Ihm werde Sachbeschädigung durch Brandlegung vorgeworfen. Es sei von einer »muslimfeindlichen Tatmotivation« auszugehen.(AFP/jW)