GDL und City-Bahn Chemnitz mit Tarifabschluss

Chemnitz. Die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) hat mit der City-Bahn Chemnitz (CBC) einen Tarifabschluss erzielt. Wie die GDL am Freitag mitteilte, einigten sich die Tarifparteien am Donnerstag nach einem fast einjährigen Tarifkonflikt. Demnach setzte die GDL ihre »Kernforderung« nach schrittweiser Arbeitszeitverkürzung auf 35 Wochenstunden bis zum 1. Januar 2029 ohne Gehaltsverlust durch. Die CBC-Beschäftigten sollen in zwei Stufen zum 1. August und 1. Dezember 2024 insgesamt 420 Euro mehr Gehalt sowie eine Inflationsprämie von 3.000 Euro (Teilzeit 2.400 Euro) erhalten. Zulagen sollen zudem um fünf Prozent erhöht werden. (jW)